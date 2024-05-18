أدى إلى اندلاع حريق على متنها.. إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن

أصيبت ناقلة للنفط ترفع علم بنما، بصاروخ قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على مضيق باب المندب، بحسب ما أفادت به وكالة أمبري للأمن البحري اليوم السبت.

وقالت الوكالة إنه “تم الإبلاغ عن تعرض ناقلة للنفط الخام ترفع علم بنما لهجوم” على بعد نحو عشرة أميال بحرية جنوب غرب المخا، وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ.

حريق على متن الناقلة

وذكرت أمبري أن اتصالا لاسلكيا أشار إلى أن السفينة أُصيبت بصاروخ وأن حريقا اندلع على متنها، ولم تقدم تفاصيل عن الاتصال، وقالت في وقت لاحق إن الناقلة تلقت مساعدة، من دون ذكر الجهة التي قدمت المساعدة.

وقالت الوكالة في بيان ثانٍ إنها “تلقت معلومات عن حصول السفينة على مساعدة وإن إحدى وحدات التوجيه تعمل”، وذلك بعدما أفادت في وقت سابق بأن الضرر مرتبط بنظام توجيه الناقلة.

“مقذوف مجهول”

من جانبها أفادت وكالة “يو كاي أم تي أو” للأمن البحري التي تديرها القوات الملكية البريطانية إنها تلقت تقريرًا عن تعرض سفينة “لأضرار طفيفة بعد إصابتها بمقذوف مجهول”.

وقالت إن “السفينة وأفراد طاقمها بخير ويواصلون الإبحار نحو الميناء المقبل”، موضحة أن الحادث وقع على بعد 76 ميلًا بحريًّا من مدينة الحديدة بشمال اليمن، من دون تحديد نوع السفينة التي أصيبت بالهجوم.

هجمات الحوثيين

يأتي ذلك في ظل هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة، ويقول الحوثيون إنّ الهجمات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وتشنّ القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني، وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وبعد الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.

“زعزعة الاستقرار”

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

كما أثارت مخاوف من اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة وامتدادها إلى مناطق أخرى، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويقول الحوثيون، إن هجماتهم تأتي نصرة لغزة، وأكدوا استمرار الجماعة في “تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة”.

وتوعّد المتحدث باسم الحوثيين في وقت سابق، بأن الجماعة “لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردًّا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردًّا على العدوان الأمريكيّ البريطانيّ المستمر على بلدنا العزيز”.