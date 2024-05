الأمم المتحدة تعلن نفاد جميع مخزوناتها الإغاثية في غزة وتشترط للتعاون عبر الرصيف العائم

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم السبت، إنه لم يبق لديه شيء تقريبا لتوزيعه في قطاع غزة.

وأضاف المكتب، عبر حسابه على منصة إكس، أن وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات يلجأ الناس إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم.

"There's almost nothing left to distribute in #Gaza."

Water and sanitation situation is rapidly deteriorating. With supplies import blocked, people can only resort to using rubble and waste to solve sanitation needs.

Hear from our colleague Yasmina Guerda ⬇️ pic.twitter.com/28IqO9qvZH

— UN Humanitarian (@UNOCHA) May 17, 2024