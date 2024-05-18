القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا تحصنوا في منزل شرق رفح

اشتبكوا مع من بقي من الجنود من مسافة صفر

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إنها تمكنت من قتل 15 جنديًّا إسرائيليًّا بمنزل تحصّنوا فيه بعبوة مضادة للأفراد شرق رفح.

وفي بيان عبر قناتها على تليغرام قالت الكتائب “تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 15 جنديًّا صهيونيًّا بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد (رعدية)”.

من مسافة صفر

وأضاف البيان “بعدها اقتحم مجاهدونا عليهم المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وفي بيان آخر قالت “كتائب القسام تدك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون”.

وأعلنت الكتائب أيضًا اليوم، استهداف دبابة إسرائيلية، وقالت في بيان “القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4″ بقذيفة الياسين 105 في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

لقنّا العدو دروسًا قاسية

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، قد قال في تسجيل مصور له، أمس الجمعة، إن مقاتلي المقاومة “لقّنوا العدوّ دروسًا قاسية شرقي رفح”، مشيرًا إلى استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية مختلفة على مدار 10 أيام.

ودخل جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح بالدبابات في 7 من مايو/أيار، وسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر الذي ما زال منذ ذلك الحين مغلقا، مع التهديد بهجوم بري واسع النطاق على المدينة.