بصاروخ سام 7.. القسام تستهدف مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا من عملية استهدافها مروحية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بصاروخ “سام 7” في أجواء شمالي قطاع غزة.

وفي منشور لها على منصة تلغرام، اليوم السبت، قالت “شاهد.. إطلاق صاروخ ‘سام 7’ تجاه طائرة مروحية من طراز ‘أباتشي’ شمال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

ويُظهر المقطع المصور أحد مقاتلي القسام وهو يحمل قاذفًا صاروخيًّا، ويستهدف مروحية من نوع “أباتشي” بصاروخ “سام 7” من دون أن يُظهر الفيديو مصير المروحية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كتائب القسام أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، إثر استدراج قوة راجلة واستهدافها بعبوة مضادة للأفراد شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان على منصة تلغرام، إن مقاتليها “تمكنوا من استدراج قوة صهيونية راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها”.

وأضافت أن مقاتليها أكدوا قتل 5 جنود من أفراد القوة وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام قتل 15 جنديًّا إسرائيليًّا إثر استهداف منزل يتحصن فيه عدد منهم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت، في تدوينات على منصة تلغرام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأضافت أن مقاتليها “تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديًّا صهيونيًّا بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد”.

وتابعت “بعدها اقتحم مجاهدونا عليهم المنزل، واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور”.

كما أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

ولم يصدر تعليق من جيش الاحتلال على بيانات القسام حتى الآن.