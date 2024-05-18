حزب الله يستهدف مواقع وتجهيزات لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهداف موقعين عسكريين شمالي إسرائيل قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وتحقيق إصابة مباشرة فيهما.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة تجهيزات تجسسية في موقع الرمتا، وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف حزب الله في بيان ثانٍ أن مقاتليه استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري ‏بقذائف مدفعية، من دون تفاصيل أكثر.

كما أعلن الحزب استهداف التجهيزات التجسسية التابعة لجيش الاحتلال في “موقع جل العلام” و”ثكنة زرعيت” و”موقع عداثر” و”موقع راميا” و”تلة الطيحات”، فضلًا عن استهداف مستوطنة “شتولا”.

مسيّرات حزب الله تهديد يصعب على إسرائيل مواجهته

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انفجار طائرة مسيّرة أُطلِقت من جنوبي لبنان، في بلدة “مرغليوت” بالجليل الأعلى.

وقالت إذاعة الجيش (رسمية) إن طائرة مسيّرة أُطلِقت من جنوبي لبنان، انفجرت في منطقة مرغليوت في الجليل الأعلى، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

ولم توضح الإذاعة ما إذا كان الجيش قد اعترض الطائرة أم انفجرت من تلقاء نفسها.

وأشارت الإذاعة إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في الجليل الأعلى، من بينها مدينة كريات شمونة والمستوطنات المحيطة بها.

وفي وقت سابق السبت، قالت القناة (12) الخاصة إن “الطائرات المسيّرة الانتحارية” التي يطلقها حزب الله اللبناني تمثل تهديدًا يتعذر على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية مواجهته.

وبينما يطلق حزب الله مسيّرات انتحارية عدة يوميًّا واحدة تلو الأخرى، تتزايد المخاوف في إسرائيل من إطلاقه سربًا من هذه المسيّرات بشكل مفاجئ، على غرار وابل الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، الشهر الماضي.

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب معبر المصنع

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية) بأن طيران العدو الإسرائيلي شن غارتين إحداهما على بلدة عيتا الشعب (جنوب)، والأخرى على سيارة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، من دون الحديث عن إصابات أو أضرار.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب معبر المصنع الحدودي اليوم من جهة سوريا، في ثاني استهداف بالمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم تتحدث الوكالة عن مصير ركاب السيارة المستهدَفة، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية أو السورية بشأن الغارة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدة مروحين حيث طالت منزلًا كان قد استُهدف من قبل.

وأمس الجمعة، استشهد شخصان أحدهما قيادي في كتائب القسام وأصيب آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان.

وأصدرت كتائب القسام في لبنان، الجمعة، بيانًا أعلنت فيه استشهاد القائد شرحبيل علي السيد في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قِبل طائرات الاحتلال في البقاع.