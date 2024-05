حماس: الرصيف الأمريكي العائم ليس بديلا عن فتح المعابر

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن طرق إدخال المساعدات بما فيها الرصيف المائي العائم الذي أقامته واشنطن قبالة شواطئ غزة، ليست بديلاً عن فتح المعابر البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني.

وأضافت في بيان مساء الجمعة “نؤكد وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية على حق شعبنا بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على غزة.

وأعربت الحركة عن رفضها أي وجود عسكري لأي قوة كانت على الأراضي الفلسطينية.

وفي مارس/آذار الماضي، نقلت شبكة (إن بي سي) عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في غزة عبر الرصيف العائم.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس وصول أولى شاحنات المساعدات التي تستخدم الرصيف العائم، إلى الشاطئ في غزة.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس، أنه لم تتجه أي قوات أمريكية إلى الشاطئ، خلال العملية.

وطبقا لبيانات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن حوالي 90 شاحنة يوميًا، ستصل في بادئ الأمر، إلى قطاع غزة، عبر الرصيف العائم. وفي مرحلة لاحقة، من المتوقع وصول 150 شاحنة يوميا.

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر والذي ما زال منذ ذلك الحين مغلقا.

Today we began delivery of aid from the temporary pier on to the beach of Gaza for further distribution to the people by our partners. This unique logistics capability facilitates the delivery of lifesaving humanitarian aid enabling a shared service for the international… pic.twitter.com/nP0Ws7obzT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 17, 2024