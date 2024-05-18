“رجال على خط النار نموت ولا نركع”.. قصيدة مؤثرة لفلسطيني وسط الدمار في غزة (شاهد)

ألقى مواطن فلسطيني قصيدة مؤثرة انتقد فيها “العجز العربي” عن إنقاذ غزة، وأشاد بالمقاومة الفلسطينية وصمودها في وجه قوات الاحتلال.

ونشر الصحفي إسماعيل الغول، على حسابه عبر إنستغرام، أمس الجمعة، مقطعًا مصورًا للمواطن وهو يلقي القصيدة.

“فلسطين حزينة أشوف عيونها تدمع”

وعلى أنقاض أحد المنازل المدمرة جراء القصف، ألقى المواطن القصيدة والركام يغطّي جسده:

فلسطين حزينة أشوف عيونها تدمع .. لابن صهيون يصبح على أرضها مرتع

تنادي صلاح وين السبع ممكن في يوم يرجع .. وين العروبة والعرب أضلاعنا تقطع

الله أكبر يا عرب مين يهناله مضجع .. وقت العروبة تغتصب مشهد ولا أفظع؟

وين السيوف المعلقة جوا القصور تلمع؟ .. في غزة الأحرار الثوار تتصدى للمدفع

ما ترضى بالعار ولعدوها ما تشفع .. رجال على خط النار نموت ولا نركع

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى اليوم السبت، 35 ألفًا و386 شهيدًا، و79 ألفًا و366 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.