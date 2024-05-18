سرايا القدس تفجر حقل ألغام في آليات الاحتلال وجنوده بحي الزيتون (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لكمين قامت خلاله بتفجير حقل ألغام في آليات الاحتلال وجنوده بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتضمّن مقطع الفيديو عرضًا لعمل وحدة الهندسة في تجهيز الألغام والعبوات التي استهدفت قوات الاحتلال، ثم عملية رص الألغام ووضع شرك خداعي في صاروخ حربي.

ويظهر في المقطع عملية تفجير حقل الألغام بعد دخول مدرعات الاحتلال، ثم بقايا الآليات المدمرة والأجهزة والعتاد الذي استولى عليه مقاتلو السرايا.

وفي وقت سابق السبت، نشرت سرايا القدس مقطعًا مصورًا لاستهداف عدد من مقاتليها لجنود الاحتلال في محور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي بيانات منفصلة أعلنت سرايا القدس: