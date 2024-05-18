شاهد: أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية في اليوم الـ225 للحرب على غزة (فيديو)

لليوم الـ225 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة.

وأعلنت فصائل المقاومة في بيانات منفصلة، اليوم السبت، تنفيذ العديد من العمليات ضد جنود الاحتلال وآلياته في مواقع عدة داخل قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العمليات التي نشرت فصائل المقاومة مقاطع مصورة لها:

كتائب الشهيد عز الدين القسام

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لـ”لإطلاق صاروخ (سام 7) باتجاه مروحية للاحتلال من طراز (أباتشي) شمال مخيم جباليا” شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام تنفيذ العمليات العسكرية التالية ضد قوات الاحتلال:

بعد عودة الاتصال مع عدد من المقاتلين وعودتهم من خلف الخطوط شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.. استهداف دبابتي “ميركافا” بقذيفتي “الياسين 105” وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي، واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “تي بي جي”، ثم استدراج جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقا وتفجيرها بهم.

قنص جندي في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

بالاشتراك مع سرايا القدس .. استهداف مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمالي القطاع بعدد من قذائف الهاون.

الإجهاز على 15 جنديا بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة “رعدية” مضادة للأفراد، وبعدها اقتحم مقاتلو القسام المنزل واشتبكوا مع مَن تبقى مِن الجنود من مسافة صفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

استدراج قوة راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها، وتأكيد مقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح.

دك قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

استهداف دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في محيط المقبرة شرق مدينة رفح.

استهداف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح.

استهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” في محيط المقبرة شرق مدينة رفح.

استهداف جرافة صهيونية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” شرق مسجد هارون شرق مدينة رفح.

استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح.

دك مقر للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

تدمير دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا.

سرايا القدس

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “مشاهد من إطلاق رشقة صاروخية على مدينة بئر السبع المحتلة”.

ونشرت سرايا القدس مقطع فيديو لـ”مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها جنود العدو وآلياته المتوغلة شرق مدينة رفح” جنوبي قطاع غزة.

كما نشرت سرايا القدس “مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات العدو وجنوده في محور التقدم بحي الزيتون شرق مدينة غزة”.

ونشرت سرايا القدس أيضا “مشاهد من الاشتباكات الضارية واستهداف جنود العدو في محور التقدم مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وأعلنت سرايا القدس تنفيذ العمليات التالية:

قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.

قصف جنود العدو وآلياته المتوغلة في حي التنور شرق رفح بوابل من قذائف الهاون “العيار الثقيل”.

تفجير عبوة برق في دبابة “ميركافا” في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كتائب شهداء الأقصى

نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف “التحشدات العسكرية في محيط موقع (إسناد صوفا) العسكري برشقة صاروخية من نوع (107)”.

كما نشرت كتائب شهداء الأقصى مقطعا مصورا لعملية مشتركة مع كتائب الشهيد جهاد جبريل لـ”تجهيز وإطلاق رشقة صاروخية من طراز (107) تجاه موقع (ميغن) العسكري شرق المحافظة الوسطى”.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ العمليات التالية:

قصف تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم في “حي التنور” شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

قصف مقر للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا شمالي القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

استهداف آلية لقوات الاحتلال بقذيفة “آر بي جي” في محور التقدم شرق جباليا، مؤكدين إصابتها بشكل مباشر.

في عملية مشتركة مع كتائب القسام.. دك مقر القيادة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

كتائب المجاهدين:

أعلنت كتائب المجاهدين تنفيذ العمليات التالية: