عائلات الأسرى الإسرائيليين: تدمير حماس وعودة المختطفين هدفان متناقضان (فيديو)

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بوقف الحرب فورًا والتوصل إلى صفقة تبادل لإطلاق سراحهم، قائلة إن “تدمير حركة حماس وعودة المختطفين هدفان متناقضان”.

وقالت العائلات في بيان “حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخلت عن المختطفين وهذه جريمة”، مؤكدة أن “دخول رفح يشكل خطرًا على حياة المختطفين”، وأن توسيع العملية العسكرية في المدينة “معناه التخلي عن المختطفين الأحياء”.

واتهم بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بتعمد إفشال وتخريب كل محاولات التوصل إلى صفقة التبادل مع المقاومة من أجل مصالحه الشخصية، مطالبًا بمنعه من الاستمرار في اتخاذ القرارات وبضرورة “إزاحته فورًا”.

وقال البيان إن نتنياهو “يترك المختطفين لمواجهة الموت”.

وخاطبت العائلات وزير الدفاع يوآف غالانت، قائلة “حان الوقت لإزاحة نتنياهو من السلطة لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة المختطفين”.

كما طالب البيان مجلس الحرب بضرورة إعادة المختطفين الأحياء فورًا من خلال صفقة تبادل، قائلًا إن الوزيرين في المجلس بيني غانتس وغادي آيزنكوت لم يفعلا شيئًا من خلال عضويتهما في مجلس الحرب، مؤكدًا أن واجبهما هو “كشف الحقيقة وخلع نتنياهو من الحكم”.

وأكدت عائلات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها ستواصل العمل من أجل إعادة ذويها، وأنها لن تتوقف.