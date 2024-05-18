أشاد بتاريخ الدول الإسلامية.. غوتيريش يدعو العرب إلى الاتحاد لمنع التدخلات الخارجية (فيديو)

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول العربية إلى الاتحاد وعدم الانقسام واستغلال الإمكانيات لعدم السماح للأطراف الأجنبية بالتلاعب بالمنطقة.

وجاءت كلمة غوتيريش خلال الجلسة الافتتاحية في القمة العربية، الخميس الماضي، في دورتها الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة.

“إمكانات هائلة”

وتحدث غوتيريش عن تاريخ الدول الإسلامية وكيف كانت مؤثرة في الحضارة على مدى قرون، وقال “ولدت في لشبونة، وهي مدينة كانت جزءًا من الأندلس لقرون، في ذلك الوقت كانت قرطبة مركز الثقافة والحضارة في شبه الجزيرة الإيبيرية، مثلما كانت بغداد مركز الثقافة والحضارة في العالم”.

وأضاف “لكن عجلة التاريخ تحركت وحدثت العديد من التحولات، في الميادين الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، غيرت العالم على حساب الشعب العربي، واستُعمرت غالبية البلدان العربية، واستغرق الأمر عقودًا من النضال من أجل التحرير، وأحيانا حروبًا دموية، غالبا مع فترات طويلة من الاستغلال، وإرث خطوط مرسومة بشكل تعسفي على الرمال، ولكن اليوم العالم مرة أخرى يتغير من جديد، وأرى إمكانات هائلة في المنطقة العربية”.

غوتيريش يدعو العرب إلى الاتحاد وكسر الحلقة المفرغة من الانقسام وتلاعب الأطراف الأجنبية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CkfIqhLPML — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2024

“الاتحاد” هو الشرط

وتابع “لديكم الموارد ولديكم الثقافة ولديكم البشر، ولكنّ هناك شرطًا واحدًا للنجاح في عالم اليوم وهو الاتحاد. لقد أظهر التاريخ مرارا أن الانقسامات تسمح بتدخل الأطراف الخارجية؛ مما يغذي الصراعات ويؤجّج التوترات الطائفية”.

وطالب بضرورة “التغلّب على هذه العقبات وكسر الحلقة المفرغة للانقسام، وتلاعب الأطراف الأجنبية، والمضي قدمًا معًا لبناء مستقبل أكثر سلامًا لشعوب العالم العربي”.

وخلال كلمته طالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من حرب مدمرة شنّها الاحتلال قبل أكثر من 7 أشهر.

وتشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت حتى اليوم السبت، 35 ألفًا و386 شهيدًا، و79 ألفًا و366 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.