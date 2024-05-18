كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا في جباليا (فيديو)

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعًا مصورًا يظهر عملية قنص جندي إسرائيلي بمحور التقدم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، في منشور لها عبر “تلغرام” قالت فيه: “شاهد.. قنص جندي صهيوني في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة”.

وأظهر المقطع المصور رصد مقاتلي القسام لـ3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق أحد المباني قبل استهداف أحدهم وسقوطه دون معرفة مصيره.

وفي وقت سابق الجمعة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من لواء المظليين خلال المعارك في شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه منذ بدء الحرب على القطاع إلى 628.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن “الرقيب بن أفيشاي (20 عامًا) قُتل في معارك شمال غزة”.

وأضاف أن “أفيشاي من سكان مدينة نهاريا (شمال إسرائيل)، وكان يخدم (قبل مقتله) في سرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للواء المظليين”.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.