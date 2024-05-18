مخاوف إسرائيلية من إصدار “العدل الدولية” أمرا بوقف إطلاق النار في غزة

لا يزال المسؤولون في إسرائيل يعتقدون أن محكمة العدل الدولية ستصدر أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنهم يأملون أن تخفف مداولة أمس من مخاطر ذلك إلى حد ما، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقالت الهيئة الرسمية “تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمرًا بوقف القتال في غزة، ومع ذلك يأملون في إسرائيل أن يتمكنوا من خفض حجم هذه المخاطر عقب جلسة المداولة التي عقدت أمس الجمعة بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أوامر مؤقتة إضافية ضد إسرائيل”.

"أنتم كاذبون".. إحدى الحاضرات تقاطع محامية الدفاع الإسرائيلي في جلسة استماع محكمة العدل الدولية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uwN4pnqkhS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2024

التنصل من ارتكاب إبادة جماعية

وأمس الجمعة تنصّلت إسرائيل، من ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين أثناء حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك خلال مرافعات قدمها الفريق القانوني، في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية.

وجاءت الجلسة بناءً على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا، طالبت فيه بفرض تدابير إضافية على إجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وتطالب جنوب إفريقيا بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “القلق في إسرائيل هو أن هناك خطرًا حقيقيًّا في إصدار أمر بوقف إطلاق النار في رفح”.

وأضافت أنهم في إسرائيل يعملون على تقديم توضيحات إلى المحكمة بشأن مناطق إجلاء السكان من رفح، ومن المحتمل أن يتم تقديم الإجابة اليوم السبت، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار المحكمة قريبًا، خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن مرافعات الدفاع في جلسة المحكمة أمس، استندت إلى “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في الحرب التي فرضت عليها، ودحض المعلومات التي قدمتها جنوب إفريقيا في مطالباتها بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، كما تنص عليه الأوامر الصادرة عن المحكمة في مداولات سابقة”.

“المطلوب.. إبادة كاملة”

وذكرت هيئة البث أن جنوب إفريقيا قدمت بيانات ومقاطع فيديو لإثبات نيّة إسرائيل وخطورتها في أفعالها لانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقالت إن “من بين التصريحات التي تم نقلها، تصريح الوزير سموتريتش في فعالية (ميمونة) في بلدة أوفاكيم، حين قال: ليس هناك عمل نصف مكتمل. رفح ودير البلح والنصيرات -إبادة كاملة”.

إحراق شاحنات المساعدات

وأشارت في هذا الصدد كذلك إلى ما قاله دبلوماسيون غربيون من أن إحراق مستوطنين لشاحنات المساعدات الإنسانية يمكن أن يضر بإسرائيل في المناقشات في محكمة لاهاي. ولذلك فإنهم في الولايات المتحدة وأوروبا يطالبون إسرائيل بمحاكمة “مثيري الشغب”.

وتأتي جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، في لاهاي بعد أن طالبت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح في جنوب قطاع غزة التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.

وفد #جنوب_إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: المجتمع الإسرائيلي كله يدعم الإبـ ـادة الجماعية في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/fhJkxRyH22 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2024

ويوم الخميس، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتصعيد “الإبادة” التي ترتكبها في غزة إلى “مرحلة جديدة ومروعة”.

ودعت جنوب إفريقيا المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح والانسحاب الكامل والفوري من كل القطاع الفلسطيني المحاصَر.

كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق، وأضافت أن إسرائيل تتجاهل الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة وتنتهكها حتى الآن.