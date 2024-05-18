نائب رئيس الموساد سابقا: الحرب في غزة بلا هدف ونحن نخسرها واقتصادنا ينهار

“أرني شيئًا واحدًا نجحنا فيه!”

قال رام بن باراك عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب هناك مستقبل المعارض، اليوم السبت، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الحرب في غزة لا طائل منها، وإن إسرائيل تخسرها واقتصادها ينهار.

وسبق أن شغل بن باراك منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) فيما بين 2009 و2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021 و2022.

وقال بن باراك “هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه”، مضيفا “نحن مجبرون على العودة للقتال في نفس المناطق، وخسارة المزيد من الجنود”.

وتعلن فصائل المقاومة فلسطينية يوميًّا قتل وإصابة جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وتواجه سلطات الاحتلال اتهامات محلية بالتستّر على حصيلة أكبر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.

نخسر على الساحة الدولية

وتابع عضو الكنيست “كذلك فنحن نخسر على الساحة الدولية، وتشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تدهورا شديدا، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار”، وختم قائلًا “أرني شيئًا واحدًا نجحنا فيه!”.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في وقت سابق اليوم، قتل 15 جنديا إسرائيليا باستهداف منزل كانوا يتحصنون فيه شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت أمس الجمعة، تمكنها خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية مختلفة بين دبابات وناقلات وجرافات في كافة محاور القتال.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة بدعم أمريكي رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.