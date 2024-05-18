“ننتظر العدو في جباليا”.. سرايا القدس تبث مشاهد تصديها لتوغلات الاحتلال شمالي غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم السبت، مقطعًا مصورًا تضمن مجموعة من المشاهد لاستهداف عدد من مقاتليها لجنود الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا في البيانات المرفقة بالفيديو، إن المشاهد من “اشتباكات ضارية” خاضها مقاتلوها في محور التقدم بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد المقاتلين يشتبكون مع جنود الاحتلال بالأسلحة الآلية، بالإضافة لاستخدامهم الآر بي جي وقذائف الهاون، وقال أحد المقاتلين قبل بدء الاشتباكات “ننتظر العدو في مخيم جباليا”.

وفي بيان مقتضب آخر، قالت السرايا إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة “برق” في دبابة ميركافا إسرائيلية في محور التقدم شرق جباليا، شمالي غزة.

عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين

وبالاشتراك مع كتائب المجاهدين -الجناح العسكري لحركة المجاهدين – قالت السرايا إن المقاتلين تمكنوا من تدمير دبابة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في جباليا.

وقبل نحو أسبوع وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ عملياته في شمال قطاع غزة، وخاصة مخيم جباليا، وفي شرق مدينة رفح المكتظة بأكثر من 1.5 نازح فلسطيني، رغم التحذيرات الدولية من خطورة التوغل في المناطق المكتظة بالسكان.