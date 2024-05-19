استشهاد مدير مباحث المحافظة الوسطى ومرافقه وغارة تقتل 20 في النصيرات (فيديو)

استُشهد، صباح اليوم الأحد، مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر حامد الحولي، ومرافقه جهاد الحميدي، بغارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن طائرة استطلاع إسرائيلية شنت غارة بالقرب من برج فلسطين في دير البلح وسط القطاع، استشهد على إثرها مدير المباحث ومرافقه.

وفجر اليوم، استشهد 20 فلسطينيًّا على الأقل وأصيب آخرون، بغارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعًا سكنيًّا في مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصر.

وحسب مشاهد التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر، فإن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أخرجت 20 شهيدًا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن 35386 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء، و79366 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.