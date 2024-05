الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة ودول تعرض مساعدة إيران في البحث عن طائرة رئيسي

تتواصل في شمال غرب إيران، اليوم الأحد، عمليات البحث عن مروحية كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي وعددًا من المسؤولين حين تعرّضت لحادث، وفق السلطات ووسائل إعلام.

وسارعت دول عدة للتعبير عن قلقها، وعرض المساعدة في العثور على المروحية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام خدمة خرائط الأقمار الصناعية للاستجابة السريعة لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين “تعرضت لحادث دفعها لهبوط اضطراري”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش، على حسابه عبر منصة “إكس”: “بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة كوبرنيكوس إي إم إس التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية التي يُعتقد أنها كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته”.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺's @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) May 19, 2024