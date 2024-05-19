الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة ودول تعرض مساعدة إيران في البحث عن طائرة رئيسي

تتواصل في شمال غرب إيران، اليوم الأحد، عمليات البحث عن مروحية كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي وعددًا من المسؤولين حين تعرّضت لحادث، وفق السلطات ووسائل إعلام.

وسارعت دول عدة للتعبير عن قلقها، وعرض المساعدة في العثور على المروحية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام خدمة خرائط الأقمار الصناعية للاستجابة السريعة لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين “تعرضت لحادث دفعها لهبوط اضطراري”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش، على حسابه عبر منصة “إكس”: “بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة كوبرنيكوس إي إم إس التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية التي يُعتقد أنها كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته”.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺's @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) May 19, 2024

ونشر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، رسالة قال فيها: “دول الاتحاد الأوروبي وشركاؤها يتابعون الوضع عن كثب”.

ويلف الغموض مصير رئيسي، بعد تعرض مروحية كان على متنها، الأحد، لهبوط صعب بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، واستمرار جهود تحديد مكانها في ظل ظروف جوية غير مواتية، وفق التلفزيون الرسمي.

وحسب التلفزيون، تعرضت المروحية، التي كان على متنها رئيسي ومسؤولون بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، لحادث بعد مشاركة رئيسي مع نظيره الأذري إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وأعلنت تركيا والسعودية وقطر والعراق وأذربيجان، استعدادها لتقديم الدعم لطهران في عملية البحث عن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إنه في الوقت الذي ندعو المولى -عزّ وجل- أن يحفظ الرئيس الإيراني ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، نؤكد وقوف المملكة إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة، واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية.

#بيان | صدر عن وزارة الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته. pic.twitter.com/JvQOUnCKxi — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 19, 2024

كما أعرب متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان، عن تمنيات قطر بالسلامة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهما، وأعلن استعداد الدوحة التام لتقديم أشكال الدعم كافة في عملية البحث.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari يؤكد استعداد دولة قطر لتقديم كافة أشكال الدعم في عملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Hhdvw8EDm1 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 19, 2024

كما وجَّه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الجهات المختصة في بلاده لعرض الإمكانات المتوفرة على (الجارة) إيران، للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

رئيس الوزراء يوجه الداخلية والهلال الأحمر العراقي لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني pic.twitter.com/fMhQ9mDjCw — واع (@INA__NEWS) May 19, 2024

الهلال الأحمر العراقي يجهز 10 فرق بحث وإنقاذ مكونة من 50 شخصاً مجهزة بمعدات بحث وإنقاذ بغية إرسالها جواً إلى إيران لمساعدة الهلال الأحمر الإيراني في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني — واع (@INA__NEWS) May 19, 2024

كما أعلنت أنقرة أنها أرسلت إلى إيران 32 عنصر إنقاذ و6 آليات للمساعدة في عمليات البحث.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، تخصيص طائرة استطلاع مسيّرة وطائرة “هليكوبتر” ذات رؤية ليلية، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأضافت في بيان لها أنه تم تخصيص طائرة استطلاع مسيّرة من طراز “أقنجي”، ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز “كوغار” للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ الإيرانية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي تلبية لطلب من السلطات الإيرانية تلقتها عبر وزارة الخارجية التركية.