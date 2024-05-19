“الحرب تطاردنا”.. شهادات مأساوية لنازحين في رفح (فيديو)

قال نازحون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة للجزيرة مباشر إنهم يواجهون ظروفا شديدة القسوة بعد أن طاردتهم الحرب من شمال القطاع إلى جنوبه.

وتساءل أحد النازحين “إلى أين نذهب؟”، قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي أشعل نيران الحرب في كل مكان، وإنه شخصيا نزح ست مرات حتى الآن.

وقال إنه لم يحصل على أي نوع من المساعدات مع قلتها منذ أكثر من شهر ونصف، موضحا أن هناك غلاء شديدا في أسعار السلع الأساسية إن وُجدت، مما يجعل من المستحيل على كثير من الناس الحصول عليها.

وأضاف أن سوء التغذية والأوضاع الصحية الصعبة أدت إلى إصابة الكثير من الأطفال بالأمراض في الوقت الذي يستحيل فيه الحصول على الأدوية اللازمة.

وقالت إحدى النازحات إنهم مصممون على الصمود في وجه الاحتلال رغم كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، ورغم الخوف الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي نشره بينهم.

وأكدت أن سكان قطاع غزة لا يبحثون عن الطعام أو الشراب، ولكنهم يريدون العودة إلى ديارهم فقط والاطمئنان على أفراد عائلاتهم وأقاربهم.