الشرطة الإسرائيلية تستخدم المياه لتفريق مظاهرة في تل أبيب تطالب بانتخابات مبكرة وصفقة تبادل (فيديو)

استخدمت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، مدافع المياه لتفريق مظاهرة في تل أبيب كانت تطالب بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأظهرت مقاطع فيديو الشرطة الإسرائيلية وهي تطلق المياه باتجاه المتظاهرين، كما استعانت بالخيالة لتفريقهم.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدن عدة، منها تل أبيب وحيفا، للمطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحاول عشرات المتظاهرين إغلاق المقطع الشمالي من شارع أيالون الرئيسي وسط مدينة تل أبيب، إلا أن قوات الشرطة أجلتهم ومنعتهم من ذلك.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت “أحد المشتبه فيهم بتهمة السلوك غير المنضبط خلال المظاهرة في طريق أيالون”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المتظاهرين رفعوا لافتات كُتب عليها “حان الوقت لتغيير نتنياهو”.

بدورها، قالت إذاعة الجيش إن الشرطة استخدمت مضخات المياه والضرب المبرح ضد المتظاهرين.

كما تظاهر المئات أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس خلال اجتماع مجلس الحرب.

وبالتزامن، تظاهر المئات أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية، مطالبين الحكومة بإبرام صفقة تبادل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المتظاهرين وصفوا نتنياهو بأنه “مذنب” و”رأس الفساد”.