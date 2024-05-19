القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم شرق رفح وتقتل 6 جنود (شاهد)

بعبوة مضادة للأفراد كانت معدَّة سلفًا في منزل

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة جنوبي قطاع غزة.

ونشرت القسام، اليوم الأحد، مشاهد مجمَّعة لمجموعة من عمليات مقاتليها ضد جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم شرق مدينة رفح.

وفي المشهد الأول من اللقطات، فجّرت الكتائب عبوة مضادة للأفراد كانت معدَّة سلفًا في منزل دخلت إليه قوة إسرائيلية راجلة في حي التنور برفح، مما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة آخرين، وفقًا لبيان القسام.

كما تضمّن الفيديو استهداف جنديين إسرائيليين كانا يُخرجان رأسيهما من إحدى الدبابات، إضافة إلى استهداف آلية شرقي رفح.

وفي بيان مقتضب آخر، أعلنت الكتائب أنها قصفت قوات للاحتلال كانت موجودة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بقذائف الهاون.

عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شرق مدينة رفح جنوب القطاع.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/eqrDkyPPzF — رضوان الأخرس (@rdooan) May 19, 2024

جباليا

كما نشرت القسام، ظهر اليوم، بيان مقتضبًا قالت فيه إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” بجانب مسجد الشهيد عماد عقل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 3 بينهم ضابط بجروح خطرة، وقالت القناة (13) الإسرائيلية إنهم قُتلوا وأصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في فتحة نفق بمدينة رفح.

وكشفت القناة عن إصابة جندي من كتيبة الهندسة بجروح خطرة بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جرافة للجيش الإسرائيلي من طراز “كاتربيلر دي 9”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب القطاع وشماله، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على العدوان الغاشم الذي شنه جيش الاحتلال برًّا وبحرًا وجوًّا، فضلًا عن فرض حصار مشدَّد على القطاع واحتلال معبر رفح، المنفذ الحدودي الوحيد مع مصر.