المرشد الأعلى الإيراني: على الشعب ألا يقلق وندعو الله أن يرد الرئيس وأصحابه (فيديو)

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشعب الإيراني إلى عدم القلق، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد، وذلك بعد تعرض مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي إلى حادث.

ودعا خامنئي الله “أن يرد الرئيس وأصحابه إلى أحضان الأمة”.

وتعهد المرشد الإيراني الأعلى بأنه لن يكون هناك أي تعطيل في عمل البلاد، مؤكدًا أن المسؤولين منشغلون بعملهم رغم الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس التي كان يستقلها مع عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأكد خامنئي أن الأعمال كلها التي ينبغي أن تقوم بها السلطة التنفيذية ستجري بشكل منظم، وسيتم إنجازها.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المروحية التي كان يستقلها رئيسي مع عدد من كبار المسؤولين، تعرضت لـ”حادث صعب” في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد.

واستقل رئيسي المروحية بعد مشاركته مع نظيره الأذري إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.