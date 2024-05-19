الهلال الأحمر الإيراني: سوء الأحوال الجوية يعيق البحث عن مروحية رئيسي (فيديو)

تواصلت، مساء الأحد، في شمال غرب إيران عمليات البحث عن مروحية كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت إلى “حادث”، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

وقال التلفزيون الرسمي إن “حادثًا وقع للمروحية التي تقلّ الرئيس” في منطقة جلفا في مقاطعة أذربيجان الشرقية (غرب).

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أن سوء الأحوال الجوية تحول دون أعمال البحث والإنقاذ جوًا بشأن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي “تعرضت لحادث دفعها لهبوط اضطراري”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، للتلفزيون الرسمي لبلاده.

وأضاف كوليوند أنهم لا يتمكنون من القيام بأعمال البحث عبر الطائرات المسيّرة بسبب الضباب الكثيف وسوء الأحوال الجوية في منطقة هبوط المروحية.

المسؤول الإيراني أوضح كذلك أن 40 وحدة بحث وإنقاذ تواصل أعمالها في المنطقة التي وصفها بـ”الجبلية والوعرة”.

وبثّ التلفزيون الحكومي صورًا لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني، وهم يسيرون وسط ضباب كثيف.

كما بثّ التلفزيون صورًا لمصلّين يصلّون من أجل الرئيس في مساجد عديدة، بما في ذلك مسجد في مدينة مشهد (شمال شرق).

وكانت مروحية الرئيس ضمن موكب من 3 مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين، وأوردت وكالة تسنيم أن المروحيتين الأخريين “وصلتا إلى وجهتهما بسلام”.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذري إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.