تراشق كلامي وسخرية بين ترمب وبايدن قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية

شنّ دونالد ترمب هجومًا جديدًا بكلمات بذيئة على جو بايدن خلال إلقائه، السبت، خطابًا أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق سعيًا لحشد التأييد لحملته الرئاسية، بينما حذّر الرئيس الحالي في ولاية جورجيا المتأرجحة والحاسمة من أن منافسه الجمهوري “المضطرب” يشكّل تهديدًا للديموقراطية الأمريكية.

وعُلّقت لمدة أسبوع جلسات محاكمة ترمب أمام محكمة في نيويورك في قضية جنائية، وقد اغتنم هذه الفرصة لإلقاء خطاب السبت أمام الرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وفي خطابه الذي ألقاه أمام آلاف من أعضاء الرابطة، قال ترمب إن بايدن “أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا”، واصفًا الديمقراطي بأنه رجل “مليء بالهراء”. وأضاف “أنت مطرود، اخرج من هنا جو!”، مثيرًا ضحك الحاضرين ومحذرًا إياهم من أن بايدن يريد حرمانهم من أسلحتهم النارية.

وقال ترمب للحشد إن بايدن “محتال”، واصفًا إياه بأنه “تهديد للديمقراطية”.

بايدن في ولاية متأرجحة

من جهته، وصل بايدن إلى جورجيا التي تُعَد من الولايات المتأرجحة والتي فاز فيها خلال انتخابات 2020، وهو يسعى فيها اليوم السبت إلى حشد تأييد الأمريكيين السود.

وردّ بايدن، السبت، على تصريحات ترمب قائلًا “خصمي ليس خاسرًا جيدًا لكنه خاسر”، مضيفًا أمام عدد من أنصاره “إن ديمقراطيتنا على المحك حقًّا”.

وتابع بايدن “إنه ليس مهووسًا بالخسارة في عام 2020 فحسب، من الواضح أنه مضطرب”، مضيفًا أن شيئًا ما قد “حدث” لترمب بعد تلك الانتخابات.

وأردف “ترمب لا يترشح لقيادة أمريكا. إنه يترشح للانتقام. لا يمكننا أن نسمح لهذا الرجل بأن يصبح رئيسًا. مستقبل أطفالنا على المحك. علينا أن نفوز بهذا السباق، ليس من أجلي بل من أجل أمريكا”.

وتتمتع الرابطة الوطنية للبنادق بنفوذ سياسي كبير في الولايات المتحدة، لكن محكمة مدنية في نيويورك دانت يوم الجمعة -بتهمة سوء الإدارة والفساد- رئيسها السابق واين لابيير الذي استقال في يناير/كانون الثاني.