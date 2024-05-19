تعرُّض مروحية تقل الرئيس الإيراني لـ”حادث” غربي البلاد

تعرضت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ”حادث” في شمال غربي البلاد الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال التلفزيون الرسمي إن “بعض التقارير تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت لحادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية”، مضيفًا أن العمليات “جارية” لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن رئيسي، وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من بين ركاب المروحية.

وحسب مراسل الوكالة، فقد وردت تقارير إخبارية عن حادث هبوط اضطراري للمروحية التي تقل الرئيس. وكان من بين ركاب هذه المروحية آية الله رئيسي، وحجة الإسلام الهاشم، وإمام جمعة تبريز، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي والي أذربيجان الشرقية، والعديد من المرافقين الآخرين.

وقد جعلت الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف مهمة فرق الإنقاذ صعبة، وفق المراسل.

وزار الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام بتدشين سد، رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على الحدود بين البلدين.

ويتولى إبراهيم رئيسي (63 عامًا) رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ يونيو/حزيران 2021.