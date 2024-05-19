“خرجنا شم الأنوف كما تخرج الأُسد من غابها”.. القسام تقنص جنديا وتقصف سديروت (فيديو)

بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة لاستهدافها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

ونشرت القسام، اليوم الأحد، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

كما نشرت القسام مشاهد لقصفها مدينة سديروت بمنظومة “رجوم”، بالإضافة لقصف تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل شمال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كتائـب القـ ـسـ ـام تنشر صورا لقنـص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوى بمدينة #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/m3UpMc9lH1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2024

وأظهرت المشاهد لحظة تجهيز مقاتلي القسام لمنصات إطلاق الصواريخ ضد الأراضي المحتلة، وكتب أحد المقاتلين على شاشة جهاز التحكم عن بُعد، الآية القرآنية الكريمة {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}، وظل يرددها.

وبشكل سريع، وقبل لحظات من قصف التحشدات الإسرائيلية في جباليا، ألقى أحد مقاتلي القسام قصيدة للشاعر محمد الزبيري، وقال “خرجنا شم الأنوف كما تخرج الأُسد من غابها.. نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها”.

وصباح اليوم، نشرت القسام مشاهد لكمين محكم لقوات الاحتلال في حي التنور في رفح، وقالت إن الكمين أدى لمقتل 6 جنود وإصابة آخرين، وفقًا للبيان.

كما تضمنت المشاهد استهداف جنديين إسرائيليين كانوا يخرجون رؤوسهم من إحدى الدبابات، بالإضافة لاستهداف آلية شرقي رفح.

كتائـب الـقـ ـسـ ـام تنشر صورا لاستهداف جنود وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرقي مدينة #رفح#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/cBc10Jdh08 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2024

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب القطاع وشماله، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على العدوان الغاشم الذي شنه جيش الاحتلال برًّا وبحرًا وجوًّا، فضلًا عن فرض حصار مشدَّد على القطاع واحتلال معبر رفح، المنفذ الحدودي الوحيد مع مصر.