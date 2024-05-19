سرايا القدس تقصف منزلا تحصن فيه جنود وتنفذ سلسلة عمليات ضد الاحتلال (فيديو)

بثّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة.

ونشرت القسام، اليوم الأحد، مشاهد لرصد مقاتليها عدد من جنود الاحتلال كانوا يتحصنون في أحد منازل حي الزيتون شرق مدينة غزة، قبل قصفهم بقذائف “RBG” والهاون.

كما نشرت السرايا مشاهد من “حمم الهاون التي دكت بها التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وفي جباليا أيضًا، قالت السرايا إن مقاتليها تمكنوا فجر اليوم الأحد من تفجير عبوة برق صدمية في دبابة “ميركافاه 4” قرب محطة تمراز، كما قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة في شارع الترنس، وأكدوا وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح، حسب بيان السرايا.

وبالاشتراك مع كتائب القسام، قصفت السرايا مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.

المقاومة في رفح

وفي رفح حيث تشتد المعارك بين المقاومة والقوات الإسرائيلية المتوغلة، قالت السرايا إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة في منطقة حي السلام شرق رفح.

وأعلنت في بيان منفصل ومقتضب “نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح”.

وردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفقًا للسرايا، فقد قصفت الحركة مدينة سديروت برشقة صاروخية، اليوم الأحد.

وتواصل إسرائيل حربًا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.