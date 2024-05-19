مستوطنون يعترضون مجددا شاحنات تحمل مساعدات إلى غزة (فيديو)

عرقل مستوطنون إسرائيليون، الأحد، وصول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بعد اعتراض طريقها عند معبر “ترقوميا” في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن مستوطنين وضعوا الحجارة على الطريق لمنع الشاحنات التي تجاوزت معبر ترقوميا (لم تذكر العدد) من مواصلة طريقها إلى قطاع غزة.

وأضافت “هناك قوات من الشرطة الإسرائيلية عند حاجز ترقوميا تقوم بإخلاء الطريق والسماح للشاحنات بالمرور”.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية “على الرغم من معارضة ناشطي اليمين، فإن حركة الشاحنات لا تزال مستمرة”.

عرقلة ونهب شاحنات

وزعمت أن ناشطين يساريين، يعرّفون أنفسهم باسم “الحرس الإنساني”، وصلوا إلى المعبر بهدف “منع المستوطنين والناشطين اليمينيين المتطرفين من عرقلة ونهب شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة”.

والاثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنين نهبوا وأعطبوا 9 شاحنات مساعدات كانت في طريقها من الأردن إلى غزة، وأضرموا النيران في واحدة على الأقل عند معبر ترقوميا.

وقبل 10 أيام، أغلقت إسرائيل معبرَي رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات الإنسانية، مما زاد من كارثية الأوضاع في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني بينهم مليونا نازح.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، خلفت أكثر من 114 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.