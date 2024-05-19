علييف يعلن استعداد أذربيجان لدعم جهود البحث عن مروحية رئيسي

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع الدعم حول أعمال البحث والإنقاذ جوا بشأن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي “تعرضت لحادث دفعها لهبوط اضطراري”.

وقال علييف على حسابه في موقع إكس: “أذربيجان، الدولة المجاورة والصديقة والشقيقة، مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم”.

وجاء في منشور الرئيس الأذربيجاني: “بعد فراق ودي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي اليوم، نشعر بقلق بالغ بسبب الأخبار التي تفيد بأن المروحية التي كانت تقل الوفد الرفيع لجأت لهبوط اضطراري في إيران. ندعو الله تعالى أن يكون الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد الذي يرافقه على قيد الحياة”.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي والمسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.