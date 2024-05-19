عندما يغيب الرئيس.. ماذا يقول الدستور الإيراني؟

أثار تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث، وغموض مصيره، تساؤلات عن الخطوات الواجب اتباعها إذا تأكدت وفاته.

وينص الدستور الإيراني في المادة 131 على أنه “في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة. ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يومًاـ على الأكثر. وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه”.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 الهلال الأحمر الإيراني: سوء الأحوال الجوية يعيق البحث عن مروحية رئيسي (فيديو) end of list

ويترأس نائب الرئيس الإيراني بموافقة المرشد الإيراني لجنة تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي، ويكون ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً، من إعلان غياب الرئيس، ويمكن للمرشد الإيراني أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.

تجارب سابقة

شهدت إيران، منذ ثورة 1979، تجربتين لتشكيل لجنة مؤقتة لتولي أمور البلاد، كانت الأولى بعد قيام الإمام الخميني بعزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر، بتهمة الفساد، واستمر عمل اللجنة من 22 يونيو (حزيران) إلى 2 أغسطس (آب) من 1980 (نحو 44 يومًا) وكانت المرة الثانية بعد اغتيال رئيس الوزراء الإيراني، محمد علي رجائي في 30 أغسطس 1981. وبدأت اللجنة عملها بعد ساعات من تفجير مقر رئيس الوزراء، واستمرت حتى 9 أكتوبر 1981 (نحو 40 يومًا).

محمد مخبر نائبًا للرئيس

في 8 أغسطس/آب 2021، أصدر رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أول مرسوم رئاسي له بتعيين “محمد مخبر” نائبا أول لرئيس الجمهورية، ليحل محل النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق “اسحاق جهانغيري”.

وكان مخبر قبل ذلك رئيسًا للجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني، بين عامي 2007 و2021، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات، ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان.