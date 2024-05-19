غزة.. خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة وتحذير من شح الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في شمال قطاع غزة، الأحد، أن مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع خرج من الخدمة بسبب استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني، في بيان له، إن مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا خرج من الخدمة “في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافه”.

وأوضح أن الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بدأ عملياته في هذه المنطقة قبل نحو أسبوع أيام، مشيرًا إلى أنه انتشل مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائفه المدفعية باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر ببلدة جباليا شمالي غزة.

حياة المرضى بغزة في خطر

بدورها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية داخل قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن العديد من الخدمات أصبح رصيدها صفر في مستشفيات وأماكن تقديم الخدمة في غزة، وهو الأمر “الذي يهدد حياة المرضى بالخطر”.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفير الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية وإدخالها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لكافة معابر قطاع غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل جديدة قبل 8 أيام في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف استهدفت عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمال القطاع.

وفي 11 من مايو/ أيار الجاري، طالب الجيش الإسرائيلي بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور بشكل فوري والتوجه نحو المأوى في مناطق غربي مدينة غزة.