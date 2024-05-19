فقدان 23 مهاجرا تونسيا بعد محاولتهم الهجرة بحرا إلى أوروبا

عائلات المفقودين أعلموا السلطات الأمنية بعد عشرة أيام من انقطاع أخبارهم

أعلن الحرس الوطني التونسي أن 23 تونسيًّا فُقدوا بعد محاولتهم الهجرة بحرًا إلى أوروبا من سواحل ولاية نابل.

وقال الحرس في بيان، السبت، إن عملية البحث لا تزال جارية عن المجموعة التي أبحرت في بداية مايو/أيار.

وجاء في البيان أن “عملية الإبحار تمّت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو”، مضيفًا أن عائلات المفقودين أعلموا السلطات الأمنية بعد عشرة أيام من انقطاع أخبارهم.

كما أعلن الحرس الوطني توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الإبحار، مشيرًا إلى أن اثنين من المفقودين تربطهم قرابة باثنين من المنظمين المفترضين.

وقال السبت إنه أحبط محاولتين للعبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا، وأنه “أنقذ 52 مهاجرًا وانتشل أربع جثث” قبالة سواحل صفاقس في وسط تونس. ولم يتم تحديد جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو ماتوا غرقًا.

وتواجه تونس أزمة تتعلق بالهجرة، وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط على أمل إيجاد حياة أفضل في أوروبا.

قارب آخر من بنين

وفي كوتونو، قالت وزارة الخارجية البنينية في بيان إن “قاربًا يحمل نحو 50 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، بينهم بنينيون، غرق قبالة السواحل التونسية ليل 16 و17 مايو 2024”.

وأضافت أن “غرق القارب تسبب في عشرات الخسائر في الأرواح البشرية التي يجري العمل على تقييمها من خلال عمليات البحث المستمرة للعثور على جثث الضحايا والتعرف عليها”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القارب المنكوب هو نفسه الذي كان يحمل المهاجرين الذين قالت السلطات التونسية إنها أنقذتهم.

نقطة عبور

وتونس من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.

ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن أكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا العام الماضي في غرق قوارب قرب سواحل تونس.

والأسبوع الماضي، أبلغت السلطات التونسية عن زيادة بنسبة 22.5% في عمليات اعتراض المهاجرين خلال الفترة بين مطلع العام وإبريل/نيسان 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكد الحرس الوطني أنه “اعترض أو أنقذ” 21545 شخصًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام.