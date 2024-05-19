كندا.. البيت الفلسطيني يطلق مبادرة لدعم الحراك الطلابي المناهض لإسرائيل (فيديو)

عمل رئيس البيت الفلسطيني في كندا، أمين الموعد، على مبادرة تهدف إلى تزويد المعتصمين الداعمين لغزة في الجامعات الكندية بالمستلزمات الضرورية لاستمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، أوضح الموعد أن المبادرة جاءت بدعوة من رجال الأعمال للمجتمع المدني في كندا، وذلك بالتعاون مع البيت الفلسطيني في تورونتو، وهي منظمة غير ربحية للجالية الفلسطينية في كندا.

وأضاف أن المبادرة بدأت في جامعة تورونتو، ثم امتدت إلى جامعة ماكجيل في مونتريال وجامعة ماكماستر في هاملتون، وستصل إلى جامعة أوتاوا مع خطط للتوسع.

كيفية سير عملية الإمداد

وعن كيفية سير عملية الإمداد، أوضح الموعد أن التنسيق يبدأ بالتواصل مع الطلبة المعتصمين لمعرفة احتياجاتهم، ثم تأمينها وإرسالها خلال يومين.

وأكد الطالبان سام وكايلب أن الاعتصام في جامعة ماكماستر ممول بالكامل من المجتمع، حيث قال سام “الدعم الذي تلقيناه كان كبيرًا لدرجة أننا طلبنا من المجتمع التوقف عن إرسال التبرعات لأن لدينا فائضًا”.

وشارك أمين الموعد رسالة أصحاب المبادرة، قائلًا “نحن نؤيد تأييدًا كاملًا الخطوة التي قام بها الطلبة المعتصمون حتى تحقيق أهدافهم”.

رسالة إلى الحكومة والمجتمع الكندي

ووجّه خطابه إلى الحكومة والمجتمع الكندي مطالبًا بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ووقف الاستثمارات وتوريد الأسلحة إلى الكيان المحتل.

من جهتهم، أكد الطلبة تضامنهم مع الفلسطينيين من خلال الاعتصام، وعدَّد الطالب سام أربعة مطالب “أولها التخلي عن الاستثمارات، وثانيها الكشف عنها، وثالثها المقاطعة، وآخرها تصريح الإدارة بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية”.

وشهدت الجامعات الغربية في الآونة الأخيرة مطالب مشابهة وردود فعل متنوعة من إدارات الجامعات والطلبة.