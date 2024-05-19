من أبرز المسؤولين الذين كانوا برفقة إبراهيم رئيسي على متن المروحية الرئاسية؟

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كان أيضًا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تعرضت لـ”حادث”، وأن أعمال البحث جارية.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين (لم يسمّهم)، أن المروحية التي تعرضت لـ”حادث دفعها لهبوط اضطراري خشن”، كانت تضم كذلك محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام الجمعة بتبرير آية الله علي هاشم.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، أعلن في وقت سابق، تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني وعددًا من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذري إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي والمسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.