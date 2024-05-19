وزير إسرائيلي يهدد بإعادة احتلال جنوبي لبنان

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بإعادة احتلال جنوبي لبنان في حال عدم توقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمة له أثناء اجتماع لحزبه عقده في منطقة الجليل شمالي إسرائيل التي تتعرض لصواريخ حزب الله، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال سموتريتش “علينا إصدار مهلة علنية لحزب الله بالتوقف التام عن إطلاق النار والانسحاب إلى ما بعد (نهر) الليطاني”.

وأضاف “إذا لم يستجب حزب الله لمطالبنا بالكامل فيجب على الجيش الإسرائيلي أن يشن هجومًا للدفاع عن بلدات الشمال في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الدخول البري والسيطرة العسكرية على منطقة جنوبي لبنان”.

ولم يعلّق حزب الله على تهديد سموتريتش، لكن الحزب أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يوقف هجماته على إسرائيل إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.