البنتاغون يعلن اكتمال إنشاء 50% من الرصيف البحري قبالة سواحل غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الجيش الأمريكي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 % من الرصيف البحري الذي سيُقام في نهاية المطاف قبالة ساحل قطاع غزة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ لصحفيين “حتى اليوم، انتهينا من 50% من إنشاء الرصيف”، وأضافت أن الرصيف يتألف من عدة مكونات مختلفة.

وأشارت إلى أن “الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريا”.

Pier-building begins

Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway.

The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024