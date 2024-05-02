سياسة|قطاع غزة

البنتاغون يعلن اكتمال إنشاء 50% من الرصيف البحري قبالة سواحل غزة

“الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريا”

صورة أقمار صناعية تم الحصول عليها من Planet Labs PBC في 25 أبريل وتم التقاطها تظهر رصيفًا مؤقتًا للمراكب الصغيرة على ساحل قطاع غزة (الفرنسية)
2/5/2024

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الجيش الأمريكي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 % من الرصيف البحري الذي سيُقام في نهاية المطاف قبالة ساحل قطاع غزة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ لصحفيين “حتى اليوم، انتهينا من 50% من إنشاء الرصيف”، وأضافت أن الرصيف يتألف من عدة مكونات مختلفة.

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وأشارت إلى أن “الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريا”.

والاثنين أعلن البنتاغون أن الرصيف المؤقت الذي يبنيه الجيش الأمريكي لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة سيكلف واشنطن ما لا يقل عن 320 مليون دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس/آذار، بعدما خفضت إسرائيل حجم المساعدات المنقولة برا.

ولا يزال الوضع الإنساني في غزة بائسا، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

المصدر : وكالات