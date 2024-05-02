البنتاغون يعلن اكتمال إنشاء 50% من الرصيف البحري قبالة سواحل غزة

“الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريا”

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الجيش الأمريكي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 % من الرصيف البحري الذي سيُقام في نهاية المطاف قبالة ساحل قطاع غزة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ لصحفيين “حتى اليوم، انتهينا من 50% من إنشاء الرصيف”، وأضافت أن الرصيف يتألف من عدة مكونات مختلفة.

وأشارت إلى أن “الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريا”.

Pier-building begins Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway. The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024

والاثنين أعلن البنتاغون أن الرصيف المؤقت الذي يبنيه الجيش الأمريكي لتعزيز توصيل المساعدات إلى غزة سيكلف واشنطن ما لا يقل عن 320 مليون دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس/آذار، بعدما خفضت إسرائيل حجم المساعدات المنقولة برا.

ولا يزال الوضع الإنساني في غزة بائسا، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.