البيت الأبيض يكشف الموعد المتوقع لتشغيل الرصيف البحري في غزة

كشف جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، الموعد المتوقع لبدء تشغيل الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكر كيربي أن سوء الأحوال الجوية هو أحد العوامل التي تعرقل تقدم إنشاء الرصيف، لكنه أعرب عن أمله في أن يبدأ التشغيل “في غضون أيام”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، إن الجيش أكمل إنشاء أكثر من 50% من الرصيف البحري، موضحة أن الرصيف يتألف من مكونات عدة مختلفة.

وذكرت المتحدثة باسم (البنتاغون) سابرينا سينغ أن “الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريًا”.

Pier-building begins

Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway.

The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024