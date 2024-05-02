السودان.. النيران تلتهم مبنى سكني وحافلة ركاب في معبر أرقين الحدودي مع مصر

اندلع حريق في معبر أرقين الحدودي الفاصل بين السودان ومصر ظهر الأربعاء، أفضى إلى التهام النيران لمبنى سكني يخص عمال الشحن والتفريغ ومخلصي الجمارك التابعين لوزارة النقل السودانية، فضلا عن احتراق حافلة للركاب، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وراجت على صفحات التواصل، صور تظهر سحبًا كثيفة من الدخان الأسود، وانتشار ألسنة اللهب في مبان من القش، وازدحامًا بين المواطنين الموجودين عند المعبر.

ولم تشر أي معلومات رسمية حتى الآن إلى أسباب حدوث الحريق، الذي يُرجح أن تكون مواد البناء العشوائي ساهمت في اتساع رقعته.

ويقع معبر أرقين البري، الفاصل بين الحدود المصرية والسودانية، على بعد حوالي 850 كيلومتراً شمال الخرطوم، ويستقبل آلاف المواطنين الفارين من الولايات الراغبين في الذهاب إلى مصر، هربا من جحيم الحرب التي اندلعت في البلاد منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع.