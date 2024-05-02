سياسة|السودان

الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل سائقَين وإصابة 3 من موظفيه في دارفور

بإطلاق نار من مسلّحين

أفراد من الحركات المسلحة في إحدى قرى دارفور (غيتي-أرشيفية)
2/5/2024-|آخر تحديث: 2/5/202411:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، مقتل اثنين من سائقيها وإصابة 3 من موظفيها بإطلاق نار من مسلّحين في ولاية جنوب دارفور غربي السودان.

وأوردت في بيان أن فريقها “كان في طريق العودة، لتقييم الوضع الإنساني في المجتمعات المتضررة من العنف المسلّح في المنطقة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال بيير دوربيس رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في السودان “نشعر بحزن عميق على زملائنا الأعزاء. نقدم تعازينا الصادقة الى عائلتيهما، ونرجو الشفاء العاجل لزملائنا المصابين”.

ودعت اللجنة الدولية إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين جميعهم، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي، مؤكدة “يجب ألا يتم مهاجمتهم بشكل مباشر أبدًا”.

 

واندلع النزاع في السودان منتصف إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلًا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر