الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل سائقَين وإصابة 3 من موظفيه في دارفور

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، مقتل اثنين من سائقيها وإصابة 3 من موظفيها بإطلاق نار من مسلّحين في ولاية جنوب دارفور غربي السودان.

وأوردت في بيان أن فريقها “كان في طريق العودة، لتقييم الوضع الإنساني في المجتمعات المتضررة من العنف المسلّح في المنطقة”.

With great sadness, we confirm that two of our colleagues were killed by gunmen today in South Darfur, Sudan. Three other were injured. https://t.co/ampNrE0UuE

وقال بيير دوربيس رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في السودان “نشعر بحزن عميق على زملائنا الأعزاء. نقدم تعازينا الصادقة الى عائلتيهما، ونرجو الشفاء العاجل لزملائنا المصابين”.

ودعت اللجنة الدولية إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين جميعهم، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي، مؤكدة “يجب ألا يتم مهاجمتهم بشكل مباشر أبدًا”.

It’s with a heavy heart we share that two of our drivers were killed by gunmen today in South #Darfur, #Sudan. Three other ICRC staff were injured.

The ICRC's priority is to support those most affected by this tragedy, in particular the victims’ relatives, and colleagues.

— Patrick Youssef (@PYoussefICRC) May 2, 2024