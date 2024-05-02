مشاهد جديدة لمقاتلي “كتائب المجاهدين” من إحدى وحدات التصنيع العسكري في غزة (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لمقاتلي “كتائب المجاهدين” مشاهد جديدة في إحدى وحدات التصنيع العسكري التابعة للكتائب.

وقالت الكتائب في تعليقها على “الفيديو” الذي نشرته على “تلغرام” إن الصور بتاريخ الأول من مايو/أيار الجاري.

وتظهر الصور مقاتلي كتائب المجاهدين وهم يصنعون الصواريخ ويحشونها بالمتفجرات.

وفي إحدى الصور يكتبون عليها “إلى أرواح شهداء شعبنا في قطاع غزة”، و”معركة طوفان الأقصى”، فضلًا عن نوع الصاروخ.

يذكر أن كتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، وخاضت قتالًا ضاريًا رفقة العديد من الفصائل الفلسطينية في معركة “طوفان الأقصى”.