نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري للتغلب على أعدائنا لا سيما في رفح (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه سيقوم “بكل ما هو ضروري من أجل النصر على الأعداء، بما في ذلك في مدينة رفح”، جنوبي قطاع غزة، في إشارة إلى العملية العسكرية المرتقبة في المدينة.

وقال نتنياهو أمام اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني خلال حفل تأبين جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في معركة يافا، إنه “كانت ولا تزال هناك اختلافات في الرأي داخليًا بشأن العمليات في الساحات البعيدة والقريبة”.

وأضاف “في نهاية المناقشة اتخذت قرارًا. لقد تحركنا هناك وسنتحرك هنا أيضًا”، وقال “ملتزمون بما هو مطلوب للنصر، وحماية مستقبلنا يشمل دخول رفح”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تتخذ لوحدها القرارات التي تتعلق بوجودها، وستفعل كل ما هو ضروري للتغلب على اعدائها لا سيما في رفحhttps://t.co/06CJkkCzcA pic.twitter.com/YzeoiCiAzX — مكان الأخبار (@News_Makan) May 2, 2024

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال نتنياهو “إننا نثمّن عاليًا جهود أفضل أصدقائنا في أنحاء المعمورة، إلا أننا نؤكد لهم مع ذلك أن إسرائيل تتخذ لوحدها القرارات التي تتعلق بوجودها”.

وفي وقت سابق اليوم، عقّب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -خلال مقابلة مع شبكة (إن بي سي)- على تصريحات نتنياهو التي جاء فيها أن إسرائيل ستعمل في رفح بصفقة أو بدونها، قائلًا “الناس يقولون أشياء، دعونا نركز على أفعالهم”.

ولاحقًا، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن هناك خلافًا “خطيرًا” بين نتنياهو وبين رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن مسار الحرب في قطاع غزة، إذ يرون أن نتنياهو “يعرض مكتسبات الحرب للخطر ويحدث ضررًا استراتيجيًا، عندما لا يكون حاسمًا في 5 قضايا رئيسية”.

وأوضحت أن القضايا هي: صفقة الأسرى، ومسألة اليوم التالي للحرب، والعملية العسكرية في رفح، وحرب الاستنزاف في الشمال (في إشارة للمواجهات مع حزب الله)، وميزانية الدفاع المخصصة لحرب غزة.