هنية: حماس تدرس مقترح الهدنة في قطاع غزة بـ”روح إيجابية”

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، على “الروح الإيجابية” التي تدرس بها الحركة مقترح الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان للحركة إن هنية ثمن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني بحثا خلاله “آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني”.

وذكر البيان أن هنية ثمن “الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا”.

وأضاف البيان “اتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان عليه”.

وفي بيان آخر، قالت حماس إن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع “وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات وقف العدوان على شعبنا”.

وذكر البيان أن رئيس الحركة ثمن “الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار”.

وأضاف البيان أن رئيس الحركة أكد “للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان”.

اتصالات “مكثفة”

وفي السياق، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية الخاصة عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تذكر اسمه، إن الوفد الأمني المصري يكثف “اتصالاته مع قادة حركة حماس ونظرائه الإسرائيليين للوصول إلى توافق حول بعض النقاط الخلافية”، دون توضيح ماهية النقاط.

كما نقلت القناة عن مصدر مصري رفيع المستوى أن “وفدا من حركة حماس يصل إلى القاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة”.