صحيفة إسرائيلية: خلاف خطير بين نتنياهو والنخبة الأمنية بشأن 5 قضايا استراتيجية

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الخميس، عن “خلاف خطير” بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورؤساء الأجهزة الأمنية حول مسار الحرب في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن النخبة الأمنية ترى أن نتنياهو يعرض مكتسبات الحرب للخطر ويحدث ضررًا استراتيجيًا عندما لا يكون حاسًما في 5 قضايا رئيسة.

وذكرت أن القضايا هي صفقة الأسرى، ومسألة اليوم التالي للحرب، والعملية العسكرية في رفح، وحرب الاستنزاف في الشمال (في إشارة للمواجهات مع حزب الله)، وميزانية الدفاع المخصصة لحرب غزة.

وأشارت إلى أنه ظهر في الأسابيع الأخيرة، خلاف متزايد بين كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وبين نتنياهو.

نتنياهو غير قادر على اتخاذ القرار

وأوردت الصحيفة أن السياسيين في تل أبيب يطالبون نتنياهو، باتخاذ قرار بشأن القضايا الاستراتيجية الخمس، ويقولون إنها ضرورية لإنهاء حرب في الساحة الجنوبية والشمالية. وبيّنت أن السياسيين يعدّون نتنياهو غير قادر على اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا.

وبحسب مصادر بارزة في جهاز الأمن، فإن نتنياهو امتنع عن اتخاذ قرارات في هذه القضايا، وبالتالي منع الجيش الإسرائيلي من التصرف بطريقة من شأنها تحقيق أهداف الحرب.

وتابعت الصحيفة أن الجيش يطلب من رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني ​​الموسع اتخاذ قرارات واضحة بشأن هذه القضايا الخمس، وعلى رأسها قضية المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت هذه المصادر أنه في موضوع الأسرى، هناك رغبة لاتخاذ قرار بشأن وقف الحرب إلى أجل غير معلوم، للسماح بصفقة شاملة على مراحل عدة أو في مرحلة واحدة.

عودة (حماس) للسيطرة

أما المسألة الاستراتيجية الثانية فتتعلق بما يعرف باليوم التالي للحرب، وقالت (يديعوت أحرونوت) إن الجيش الإسرائيلي يزعم أن تردد نتنياهو، وخاصة عدم التحرك السياسي لتشكيل حكومة مدنية بديلة، يدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى العودة وتثبيت نفسها في المناطق التي تم تطهيرها بالفعل.

ويرى الجيش الإسرائيلي، حسب ما ذكرت الصحيفة، أنه لا معنى للدخول إلى رفح دون حكومة مدنية بديلة لـ(حماس)، لأنه بمجرد خروج الجيش من المنطقة، ستعود المنظمة للسيطرة على المنطقة الحدودية مع مصر.

العملية العسكرية في رفح

وذكرت أن المسألة الثالثة هي العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه أعد منذ أشهر خطة قابلة للتنفيذ لإجلاء ما يقرب من مليون نازح في المدينة، ومن ثم المناورة العسكرية داخلها ومحيطها على مراحل من أجل تفكيك كتائب لواء رفح الثلاثة التابعة لـ(حماس)، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وتحدثت عن اتخاذ رئيس الأركان مرات عدة قرارات بشأن الخطط المرتبطة بدخول رفح، سواء لإجلاء النازحين أو للعملية العسكرية، لكنها أوردت أن نتنياهو لا يفعل ذلك تحت ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المواجهات مع (حزب الله) وإيران

وتزعم المؤسسة الأمنية أن استمرار حرب الاستنزاف في الشمال قد يصبح روتينًا، ولن يتمكن سكان الجليل من العودة إلى منازلهم قبل عام أو أكثر.

وأشارت إلى أن المسألة الخامسة هي ميزانية الدفاع التي يغيب الوضوح بشأنها، وذكرت الصحيفة هذه المسألة ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتحضير لمواجهة محتملة مع إيران.

وقالت إن هذه القرارات الإستراتيجية الحاسمة كلها مرتبطة بعضها ببعض وتعتمد على بعضها بعضًا، وبالتالي فإن المؤسسة الأمنية بأكملها، بقيادة الوزير غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، وربما أيضًا رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، تطالب نتنياهو باتخاذ هذه القرارات.

ضغوط من الجيش

وفي هذا السياق، نقلت (يديعوت أحرونوت) عن مصدرين رفيعين قولهما إنه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء والحكومة الموسعة قرارًا، فقد يتخذ قادة الجيش وغالانت خطوات تم تجنبها حتى الآن.

وتابعت “بحسب المصادر نفسها، فإن العديد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قد يعلنون خلال أشهر قليلة قرارهم بالتقاعد بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذه الحقيقة تسهل عليهم توضيح موقفهم لنتنياهو”، واعتبرت أن تردد نتنياهو لا يتيح تحقيق النتائج المطلوبة للحرب.

ومساء الأربعاء، اعتبر الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيؤرا آيلاند، أن الولايات المتحدة التي كانت تتوقع انتهاء الحرب على غزة في أشهر قليلة، وسئمت من استمرارها وتريد انتهائها.

وقال في حديث لإذاعة إسرائيلية “الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو إنهاء الحرب. لقد توقعوا أن الحرب ستنتهي في غضون أشهر قليلة، لقد سئموا”.