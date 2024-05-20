الجنائية الدولية: نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار والضيف وهنية

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالإضافة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية(حماس) إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وقال المدعي العام كريم خان في بيان بثه بالصورة، اليوم الإثنين، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن التهم ضدهم التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب.

وذكر أنه بناء على تحقيقات قام بها مكتبه، فإنه طلب إصدار مذكرات ضد قادة حماس الثلاثة لما ينسب لهم من دور في ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل”.

وتابع أن إسرائيل فرضت حصارا كاملا ومشددا على غزة لمدة طويلة ومنعت نقل المواد الاغاثية عبر المعابر، وتضمن الحصار قطع أنابيب المياه من إسرائيل، وتعطيل التيار الكهربائي إلى اليوم، بالإضافة إلى الهجمات التي أدت إلى مقتل المدنيين وعمال الإغاثة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، ارتكبت خلالها الكثير من المجازر، وخلفت حتى أمس الأحد، 35 ألفًا و456 شهيدًا، و79 ألفًا 476 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.