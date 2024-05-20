الحرس الثوري يعلن تحديد موقع مروحية الرئيس الإيراني.. والهلال الأحمر: نبعد 3 ساعات (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، تحديد موقع الهبوط الاضطراري للمروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بيان قيادة الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) الذي أكدت فيه تلقيهم إشارة لجهاز الاتصال في المروحية وإشارة لهاتف أحد مرافقي الرئيس.

وذكر البيان أنّ الحرس الثوري أرسل جنودا للمنطقة التي تم تحديد الإشارة اللاسلكية فيها.

وكانت مروحية الرئيس ضمن موكب من 3 مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين، وأوردت وكالة تسنيم أنّ المروحيتين الأخريين “وصلتا إلى وجهتهما بسلام”.

وبحسب وكالة أنباء إرنا الرسمية فإنه بالإضافة إلى الرئيس، كانت المروحية تقلّ خصوصاً وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آية الله علي آل هاشم.

وتتواصل في شمال غرب إيران عمليات البحث عن مروحية كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت إلى “حادث”، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

3 ساعات

في السياق، أعلن محمد كوبادي نائب رئيس الهلال الأحمر الإيراني أن فرق البحث والإنقاذ تبعد مسافة 3 ساعات عن أحد النقاط التي يحتمل بأنها موقع لحادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية لكوبادي، بشأن سير جهود البحث والإنقاذ عن مروحية رئيسي.

وقال كوبادي إن عناصر الهلال الأحمر والجيش، يواصلان أعمالهما، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” للأنباء.

وأكد أن فرق البحث والإنقاذ تبعد مسافة 3 ساعات عن إحدى النقاط التي يتوقع بأنها موقع حادث مروحية رئيسي والوفد المرافق له.

“عدم القلق”

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد دعا الإيرانيين إلى “عدم القلق” على البلاد مع تواصل عمليات البحث عن المروحية.

وقال خامنئي “لا ينبغي للشعب الإيراني أن يقلق، فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد”، مضيفاً “ندعو الله عز وجل أن يعيد رئيسنا العزيز ورفاقه بكامل صحتهم إلى أحضان الأمة”.

وعصر الأحد، أعلن التلفزيون الرسمي أن “حادثاً وقع للمروحية التي تقلّ الرئيس” في منطقة جلفا في مقاطعة أذربيجان الشرقية (غرب).

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إنّ المروحية وهي من طراز بيل 212 “نفّذت هبوطاً صعباً بسبب سوء الأحوال الجوية”، موضحاً أنّه “من الصعب إجراء اتصال” مع الطائرة.

وأكد الوزير أنّ عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظلّ “ظروف جوية غير مواتية” بما في ذلك ضباب كثيف.

وبثّ التلفزيون الحكومي صوراً لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم يسيرون وسط ضباب كثيف.

كما بثّ التلفزيون صوراً لمصلّين يصلّون من أجل الرئيس في مساجد عديدة، بما في ذلك مسجد في مدينة مشهد (شمال شرق).