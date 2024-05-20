الصور الأولى من المسيرة التركية أكينجي خلال بحثها عن مروحية الرئيس الإيراني (فيديو)

يعيش الإيرانيون حالة من عدم اليقين بشأن مصير الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مع استمرار عمليات البحث عن المروحية التي كانت تقلّه حين تعرّضت لـ”حادث” في منطقة جبلية بشمال غرب البلد.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن دخول مسيرة تركية من طراز أكينجي أجواء البلاد للمساعدة بعمليات البحث عن مروحية الرئيس.

وبثت وكالة الأنباء التركية صورا مباشرة من المسيرة خلال مشاركتها في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت تخصيص طائرة استطلاع مسيرة وطائرة هليكوبتر ذات رؤية ليلية، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن مروحية رئيسي والوفد المرافق له.

وأضافت في بيان لها، الأحد، أنه تم تخصيص طائرة استطلاع مسيرة من طراز أكينجي ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز كوغار للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ الإيرانية.

وأكدت أن هذه الخطوة منها، تأتي تلبية لطلب من السلطات الإيرانية تلقتها عبر وزارة الخارجية التركية.

وتتواصل في شمال غرب إيران عمليات البحث عن مروحية كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت إلى “حادث”، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.

وكانت مروحية الرئيس ضمن موكب من 3 مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين، وأوردت وكالة تسنيم أنّ المروحيتين الأخريين “وصلتا إلى وجهتهما بسلام”.

وبحسب وكالة أنباء إرنا الرسمية فإنه بالإضافة إلى الرئيس، كانت المروحية تقلّ وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آية الله علي آل هاشم.