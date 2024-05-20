القسام تعرض مشاهد لاستهداف دبابتين إسرائيليتين في مخيم جباليا (فيديو)

عرضت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تظهر استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبثت القسام، في منشور لها، مساء الأحد، عبر منصة “تلغرام” مقطع “فيديو” قالت فيه: “شاهد.. استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105″ شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وفي وقت سابق قالت “القسام” إنها نفّذت، الأحد، عمليات مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ضد قوات الاحتلال وآلياته في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وذكرت “القسام” أن العمليات شملت الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة تحصنت خلف مسجد الشهيد عماد عقل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، إضافة إلى الإجهاز على قوة ثانية في شارع الألباني، وتفجير دبابة “ميركافا” بعبوة ناسفة في شارع العجارمة.

ويتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد ضباطه متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام في معارك بشمالي قطاع غزة ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش، في بيان: “مقتل الرائد غال شبات، 24 عامًا، من منطقة كتسير (شمال)، متأثرًا بجروح أصيب بها الأربعاء الماضي، خلال معارك بشمالي قطاع غزة”.

وأوضح أن “شبات كان عضوًا في الكتيبة 202، من لواء المظليين 35”.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن هذا الضابط أصيب في معارك بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، أعلنت “كتائب القسام” مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا وإصابة آخرين في عملية مركبة بمخيم جباليا (شمال).

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 115 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.