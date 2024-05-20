“حلّفتك بالله سيب”.. مقاتلان من القسام و سرايا القدس يتسابقان لاستهداف دبابات إسرائيلية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركافا” بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا، وذلك خلال عملية مشتركة، اليوم الاثنين.

وبثت القسام، في منشور لها عبر منصة تلغرام، مقطع فيديو قالت إنه لـ”عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس.. استهداف دبابتين من نوع ‘ميركافا’ بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا”.

وأظهر مقطع الفيديو حالة الاستبسال والتنافس بين مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، لاستهداف آليات جيش الاحتلال.

وأظهرت المشاهد أحد أفراد المقاومة وهو يقسم على زميله بـ”الله” (يستحلفه) كي يترك له استهداف الدبابة بعبوة العمل الفدائي، قائلا (حلّفتك بالله سيب).

وفي منشور آخر، أعلنت القسام تمكُّن مقاتليها من “قنص جندي صهيوني شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

كما أعلنت استهداف طائرة مروحية لجيش الاحتلال من نوع “أباتشي” بصاروخ “سام 7” شرق مخيم جباليا.