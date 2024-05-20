سرايا القدس تسيطر على طائرات استخبارية للاحتلال في غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، مشاهد لطائرات إسرائيلية مسيرة سيطرت عليها في سماء مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وتضمنت الصور المنشورة الطائرة الإسرائيلية الاستخبارية المسيّرة، (كواد كابتر) وهي تحلّق في الأجواء قبل أن يستهدفها أحد قناصة السرايا.

كما تضمنت المشاهد إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع وعرضت السرايا صورا لها بعد إسقاطها والسيطرة عليها.

وفي بيان آخر عبر قناتها على تليغرام قالت السرايا “اشتبك مجاهدونا مع قوة صهيونية راجلة ترافقها ناقلة جند قرب مسجد الشهيد عماد عقل بمخيم جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 115 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.